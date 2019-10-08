شاهد.. مقطع نادر لـ ليلى مراد تغني لليهود في عيد الغفران

ليلى مراد التي نشأت في عائلة يهودية مصرية واشتهرت كمطربة وممثلة غنت للمسلمين واليهود على حد سواء. في هذا التسجيل النادر هي ترتل اشهر صلوات عيد الغفران الذي يصوم فيه اليهود مبتهلين الى الباري ان يغفر لهم ذنوبهم. pic.twitter.com/8XOcWRKJ8H — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 7, 2019

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة باسم وزراة الخارخية الإسرائيلية على موقع التواصل الإلكتروني "تويتر" مقطع فيديو لترانيم اليهود بـ عيد الغفران، زاعمة أن تلك الأغنية بصوت المطربة المصرية ليلى مراد.وكتبت الصفحة الإسرائيلية "ليلى مراد التي نشأت في عائلة يهودية مصرية، واشتهرت كمطربة وممثلة غنت للمسلمين واليهود على حد سواء".وتابعت صفحة "إسرائيل بالعربية" أنه "في هذا التسجيل النادر ترتل ليلي مراد أشهر صلوات عيد الغفران الذي يصوم فيه اليهود مبتهلين إلى الباري أن يغفر لهم ذنوبهم".