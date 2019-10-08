Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. مقطع نادر لـ ليلى مراد تغني لليهود في عيد الغفران

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
مقطع نادر لـ ليلى
مقطع نادر لـ ليلى مراد تغني لليهود في عيد الغفران
Advertisements
سمر صالح
نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة باسم وزراة الخارخية الإسرائيلية على موقع التواصل الإلكتروني "تويتر" مقطع فيديو لترانيم اليهود بـ عيد الغفران، زاعمة أن تلك الأغنية بصوت المطربة المصرية ليلى مراد.

وكتبت الصفحة الإسرائيلية "ليلى مراد التي نشأت في عائلة يهودية مصرية، واشتهرت كمطربة وممثلة غنت للمسلمين واليهود على حد سواء".

وتابعت صفحة "إسرائيل بالعربية" أنه "في هذا التسجيل النادر ترتل ليلي مراد أشهر صلوات عيد الغفران الذي يصوم فيه اليهود مبتهلين إلى الباري أن يغفر لهم ذنوبهم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما هو يوم عاشوراء وما سبب وحُكم صيامه؟

يوم عاشوراء وحكم صيامه وسبب تسميته بهذا الاسم

الضفة تتحول لثكنة عسكرية إسرائيلية.. لهذا السبب

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب ماء دافئ على الريق؟

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8-10-2019.. فيديو

ماذا تفعل بيضة مسلوقة لجسمك إذا تناولتها يوميا

بـ بدلة بيضاء.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي عبر إنستجرام

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 8-10-2019

هي دي مصر.. محمد صلاح ومينا مسعود يشعلان السوشيال ميديا من دبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدخان يملأ مقصورة طائرة ركاب على ارتفاع 30 ألف قدم.. شاهد ما حدث!

بفستان أنيق.. شامة الذهبي تمدح أصالة بأجمل إطلالة لها

بـ الأسود.. مي سليم في إطلالة صباحية رقيقة