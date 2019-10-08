سفير كوريا الجنوبية: مصر لاعب أساسي في استقرار أفريقيا والشرق الأوسط

أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة " يون يو تشول " أن مصر لاعب أساسي في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي في أفريقيا والشرق الأوسط .



وأضاف السفير - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصر تبذل جهدا كبيرا في سبيل إرساء الأمن في أفريقيا والعالم العربي ، وتلعب دورا قياديا مهما في أفريقيا ، خاصة في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي ، وقال : إن مصر تعد نموذجا للانفتاح والتنوع وقبول الآخر وهذا ما يجذب الجميع إليها .



وأكد يون يو تشول - الذي التقي أمس مع محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، عمق العلاقات بين بلاده ومصر وتقاربها مواقفهما في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .



وحول العلاقات الثقافية بين البلدين ، أكد رغبة بلاده في نشر ثقافة كوريا الجنوبية وتعريف الشعب المصري بها ، مشيرا إلى أن المركز الثقافي الكوري الجنوبي ينفذ حاليا العديد من البرامج في كافة المحافظات والمدن المصرية للتعريف بالثقافة الكورية.