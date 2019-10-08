بدون أدوية.. 4 أطعمة تحرق الدهون بسرعة غير متوقعة

تعانى من الوزن الزائد ويشكل لك الكثير من الإزعاج يمكنك حرق دهون الجسم بسرعة ونسفها للأبد بإدخال بعض التعديلات إلى نظامك باستمرار إليك أبرز الأطعمة ادخليها إلى نظامك العذائى إليك أبرزها يقدمها موقع "برايت سايد".



1. التوت البري



التوت يحتوى على مركب هام لنمو العضلات وحرق الدهون وحمض أورسوليك يحسن نمو العضلات ويعزز أيضا تسريع عملية الأيض.



يعد التوت البري هو مضاد حيوي طبيعي يخزنه الجسم لفترة طويلة من أجل زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك، يمكن أن تؤكل طازجة وتجفيفها دون إضافات. حفنة واحدة في اليوم كافية.



2. بذور شيا



تحتوي بذور Chia على نسبة عالية من الأحماض الدهنية Omega-3 و Omega-6 وكذلك البروتينات والألياف والكربوهيدرات عندما تتلامس بذور شيا مع السائل فإنها تتوسع في حجمها بمقدار 12 مرة وتتحول إلى جيلي.



3. الأفوكادو



الأفوكادو غني جدًا بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة أحادية الدهون والتي تشتهر بتقليل الدهون في البطن.



4- شوربة الكرنب



شوربة الكرنب رائعة لفقدن الوزن فهى منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية من الألياف. تعمل الألياف على امتصاص الماء وتوسيعه مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويبطئ عملية الهضم.





حرق الدهون الثلاثية



يمكنك حرق الدهون الثلاثية في الدم لمحاربة انسداد الشرايين والجلطات القلبية بمجموعة الحيل التالية إليك أبرزها:



1- اتباع نظام غذائي صحي والذي يسبب انخفاضًا في الوزن وبالتالي انخفاض في الدهون الثلاثية ووصولها إلى مستواها الطبيعي في الدم.



2- عليك الحد من تناول الحلويات والسكريات، حيث إن تقليل تناول السكريات ضروري للحفاظ على صحة الجسم وتقليل الدهون الثلاثية وخفضها في الدم، كما يجب الابتعاد عن المشروبات المحلاة، حيث ترفع نسبة السكر ونسبة الدهون الثلاثية.



3- عليك تقليل اللحوم الحمراء فهى تسبب ارتفاعًا في الدهون الثلاثية وعليك استبدالها بالأسماك التي تمد الجسم بأوميجا3، كما تخفض الدهون في الجسم.