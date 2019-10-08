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اقتصاد

اليوم.. مصر وفرنسا توقعان منحتين لدعم الطاقة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
مصر وفرنسا
مصر وفرنسا
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علياء فوزى و محمد يحيى
توقع مصر والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم، الثلاثاء، منحتين لدعم قطاع الطاقة فى البلاد.

وسيقوم بالتوقيع من الجانب المصرى وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة، وحضور ماثيو فاسيي، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، والذي يزور مصر.

بدأت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD وProparco) عملياتها في مصر عام 2006، حيث افتُتح مكتب القاهرة في شهر فبراير عام 2007، وبالإضافة إلى عشر سنوات من تواجدها في مصر، قامت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتأسيس نفسها كشريك رئيسي ذي دور فاعل في مشهد التعاون الفرنسي المصري.

وساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم مشروعات في مصر بقيمة ملياري يورو تتمثل في الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة (المرحلتين الثانية والثالثة)، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.
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