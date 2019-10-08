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أخبار العالم

بيلاروسيا: إعلان سياسي بشأن عدم نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده مستعدة لإعداد إعلان سياسي متعدد الأطراف حول عدم نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا.

وقال لوكاشينكو - خلال مؤتمر "الأمن الأوروبي ــ الابتعاد عن حافة الهاوية" حسبما أوردت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم /الثلاثاء/ "ربما يستحق الأمر أن نجتمع ونبحث هذه المسألة الملحة، ويمكننا الاجتماع في مينسك إذا أردتم".

وأضاف أن بلاده قدمت اقتراحًا باعتماد إعلان سياسي متعدد الأطراف عن عدم نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، مؤكدا أن بيلاروسيا مستعدة لإعداد نص هذه الوثيقة.
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