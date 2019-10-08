مدير معهد البترول: جودة البحوث تؤهل مصر لتكون من أفضل 10 دول.. فيديو

قال الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، إن المعهد مجال تخصصه الأبحاث والمشروعات البحثية والبحوث التطبيقية، ويضم المعهد 7 أقسام بحثية تغطى بحوث البترول منذ اكتشافها وحتى استخدامها.



وأضاف مدير معهد بحوث البترول خلال حديثه لبرنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جودة البحوث تساعد على تقدم مصر في الترتيب العالمي.





وتابع قائلا: "الأبحاث تدفع مصر لكى تحصل على مكانة مرموقة ضمن الدول العالمية، مؤكدًا أن الهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 10 دول".



وأردف أن رؤية مصر 2030 تهدف لكى يكون هناك بيئة محفزة للباحث، موضحًا أنه تم تقديم مشروعات بحثية بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه.

