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رياضة

أول طلب لـ فايلر من إدارة الأهلي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 10:31 ص
فايلر
فايلر
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عبدالحكيم ابو علم
طالب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي بإعتماد التعديلات التي أدخلها على لائحة الفريق الأول.

تتضمن اللائحة بعض البنود الجديدة الخاصة بـ المكافآت والعقوبات، حيث ردت إدارة النادي بأن الأمور ستنتهي بعد عرضه على لجنة التخطيط.

وعلم " صدى البلد " أن هناك موافقة مبدئية من قبل مجلس الأهلى على طلب فايلر بشأن لائحة الفريق التى يريد تطبيقها فى الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في المرحلة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري المقرر لها 19 أكتوبر المقبل.
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