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تعليم

الخشت يشيد بأوركسترا جامعة القاهرة: فلنودع العشوائية والنشاز والهبوط الفني

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:19 ص
د. محمد الخشت برفقة
د. محمد الخشت برفقة فريق اوركسترا جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
نشر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددا من الصور لفريق أوركسترا الجامعة.

وكتب الدكتور الخشت: "أوركسترا جامعة القاهرة لأول مرة على مسرح الجامعة في احتفالات الجامعة بنصر أكتوبر المجيد، لأول مرة يكون لدى جامعة القاهرة فريق من العازفين الطلاب والطالبات، تحياتي لهذا الفريق الرائع بقيادة المايسترو د مازن دراز".

وتابع رئيس الجامعة: "أظهرتم الهارموني الاحترافي في أدائكم، و بدايتكم أكثر من رائعة مع كورال جامعة القاهرة المتميز بصوته وأدائه الشجي، الآن أشعر أننا على بداية الطريق لتقديم مواهب رائعة للفن المصري، لن تعود الروح المصرية الأصيلة بدون فن أصيل.. فلنودع العشوائية والنشاز والهبوط الفني".
الخشت يشيد بأوركسترا جامعة القاهرة: فلنودع العشوائية والنشاز والهبوط الفني
الخشت يشيد بأوركسترا جامعة القاهرة: فلنودع العشوائية والنشاز والهبوط الفني
الخشت يشيد بأوركسترا جامعة القاهرة: فلنودع العشوائية والنشاز والهبوط الفني
الخشت يشيد بأوركسترا جامعة القاهرة: فلنودع العشوائية والنشاز والهبوط الفني
الخشت يشيد بأوركسترا جامعة القاهرة: فلنودع العشوائية والنشاز والهبوط الفني
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