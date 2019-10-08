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توك شو

طب المنصورة تكرم عاملا رد مالا مفقودا لأسرة ماليزية.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
العاملين في التكريم
العاملين في التكريم
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توك شو
أشاد الدكتور محمود المحمدي، المشرف على قطاع المؤتمرات بطب المنصورة، بأمانة أحد العاملين بالكلية، قائلًا إن التصرف الذي قام به العامل وحيد الوهيدي ليس غريبا عليه لأن أمانته كانت هي المسيطر الوحيد في كل مرة وجد فيها شيئًا ضائعا أو مفقودا ذا قيمة أو بسيط.

وأكد الدكتور محمود المحمدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية اليوم، الثلاثاء، أن عملية البحث عن أصحاب المبلغ المفقود لم تأخذ أكثر من ساعتين حتى تم التعرف عليهم مع التأكد بمجموعة من الدلالات لإعادتهم المبلغ الخاص بهم.

وقال المشرف على قطاع المؤتمرات بطب المنصورة إن الأسرة الماليزية أعربت عن مدى سعادتها من موقف هذا العامل، وتقديرها هذا التفاني والإخلاص.

وأضاف الدكتور محمود المحمدي أن إصراره على قيام حفل تحضره عميدة الكلية الدكتورة نسرين عمر لتكريم هؤلاء العمال، وتوضح دائمًا مثل هذه المواقف معادن المصريين وتعكس صورة مشرفة للبلاد.
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