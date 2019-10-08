رئيس المحطات النووية: إنشاء محطة الضبعة تتويج للعلاقات المصرية الروسية

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية،إن افتتاح منتدى موردي الصناعة النووية الثاني الذي يقام على أرض مصر يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة مع شركائنا وأصدقائنا من الجانب الروسي ممثلا في شركة روز أتوم الحكومية وشركة أتومستوري إكسبورت، المقاول الرئيسي للمشروع.



ونوه الوكيل إلى أن هذا المشروع القومي العملاق يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر من القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية وهو ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين،حيث أن التعاون المصري الروسي لم يكن أبدا وليد اللحظة ولكنه كان دائما يسهم بغزارة في مختلف المجالات الاستراتيجية في السلم في مجالات التنمية والبنية التحتية.



ويأتي هذا المشروع القومي تتويجا لهذه العلاقات المتميزة وتكليلا للصداقة الطويلة وكنتاج لتراكم الخبرات وتحقيقا لأفضل الممارسات من الجانب الروسي وأيضا تحقيقا لأحد ركائز الأمن القومي المصري في مجال أمن الإمداد بالطاقة والذي يعتمد على التنوع في مصادرها المختلفة.



ولفت الوكيل إلى أن تاريخ البرنامج النووي المصري يعود لفترة الستينات،حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت بمساعدتنا في تنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثي الأول، والذي على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر في المجال النووي لمختلف التطبيقات النووية السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة،مشيرا إلى أن مشروع المحطة النووية متمثلا في (4) وحدات نووية بموقع الضبعة يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر المعاصر وهو ما يستدعي تضافر.



وأكد رئيس هيئة المحطات النووية،ضرورة تكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية منه والتي على رأسها رفع نسب المشاركة الوطنية، حيث روعي من خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولا إلى نسبة 35% علي الأقل للوحدة النووية الرابعة ، الأمر الذي يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب المستهدفة والتي تعتبر المحرك الرئيسي لتحديث الصناعة والإرتقاء بكوادرها البشرية.



ومع ضخامة المشروع والحاجة الماسة لتضافر الجهود المبذولة يأتي الهدف من هذا المنتدى الذي يجمع الشركات العالمية الضالعة في الصناعات النووية وأيضا الشركات الوطنية التي لها من الخبرة ما يؤهلها للدخول في التكنولوجيات المتقدمة والصناعات الأكثر تطورا والمستخدمة في المحطات النووية.

