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فن

في عيد ميلادها.. حقيقة عودة روبي إلى سامح عبد العزيز

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:21 ص
روبي وسامح عبد العزيز
روبي وسامح عبد العزيز
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آيه عاطف
تحتفل الفنانة روبي اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها الـ38، حيث أنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 8 أكتوبر من عام 1981.

وأشيع خلال الفترة الأخيرة أنباء عن نية روبي العودة إلى زوجها المخرج سامح عبدالعزيز، خاصة بعد الإعلان عن استعداده لتصوير الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، الذي شاركت روبي في بطولة الجزء الأول منه، وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه في أحد المواسم الرمضانية.

لكن مصدر مقرب من روبي نفى هذه الأنباء، مستبعدا عودتها إلى زوجها السابق، ووالد ابنتها الوحيدة "طيبة"، ومؤكدا أن روبي لا تفكر في العودة إليه أصلا.

كما علم "صدى البلد" أن الفنانة روبي لن تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، ما يؤكد عدم صحة أنباء عودة الزوجين السابقين لاستئناف حياتهما الزوجية.
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