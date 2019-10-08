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منوعات

حادث مأساوي.. مصرع طفلة أثناء نومها فى هجوم مسلح على منزلها بأمريكا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:00 م
صدى البلد
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قسم المنوعات
في حادث مأساوي، لقيت طفلة عمرها ستة أعوام مصرعها أثناء نومها إثر إصابتها برصاصة في الرأس بعد أن فتح شخص مسلح النار على منزل عائلتها في مدينة "كليفلاند" بولاية "أوهايو" الأمريكية، من داخل سيارة.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها حول الحادث أن الطفلة "لاريك لوسون" كانت نائمة داخل المنزل عندما أصيبت بطلق ناري في الرأس في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ونُقلت إلى المستشفى في أعقاب ذلك، وتم إعلان وفاتها هناك.

وقالت الشرطة إن التحقيقات مازالت جارية في الواقعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتبين بعد إذا ما كان شخص آخر قد تعرض للإصابة، وكذلك لم يتضح الدافع وراء ذلك الهجوم في الأساس؛ ويُعتقد أن الجاني قد فتح النار على المنزل قبل أن يلوذ بالفرار في سيارة داكنة اللون.

ومن جانبها، طالبت عائلة الطفلة أي شخص لديه معلومات حول الواقعة بسرعة إبلاغ الشرطة.
حادث مأساوي.. مصرع طفلة أثناء نومها فى هجوم مسلح على منزلها بأمريكا
حادث مأساوي.. مصرع طفلة أثناء نومها فى هجوم مسلح على منزلها بأمريكا
حادث مأساوي.. مصرع طفلة أثناء نومها فى هجوم مسلح على منزلها بأمريكا
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