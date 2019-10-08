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أخبار البلد

الصحة: تقديم خدمات مجانية لـ2 مليون و112 ألف سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
صحة المرأة
صحة المرأة
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عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية التي تشمل التوعية والكشف المبكر لـ 2 مليون و112 ألفا و386 امرأة، حتى مساء أمس، الاثنين، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، والتي انطلقت في الأول من يوليو الماضي.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، الثلاثاء، أنه تم تحويل 151 ألفًا و913 امرأة لإجراء الفحوصات المتقدمة، بعد الفحص المبدئي، وذلك بمحافظات المرحلة الأولى الـ9 والتي تشمل "جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية".

وقال البيان إن محافظة القليوبية أكثر المحافظات ترددًا بعدد 427 ألفًا و171 امرأة تم فحصهن، مضيفًا أنه تم مد فترة المرحلة الأولى والتي كان من المقرر انتهاؤها آخر أغسطس الجاري، وذلك لإعطاء فرصة أكبر لكل النساء اللاتي لم يتمكن من الحضور والفحص.

وأكد أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف عن سرطان الثدي تؤدي جميع الخدمات للسيدات بالمجان في الوحدات الصحية المنتشرة في أرجاء محافظات المرحلة الأولى، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا.

وأضاف البيان أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة على مستوى الجمهورية، ويشارك في المرحلة الأولى منها 1321 فريقًا طبيًا من السيدات، حيث إن الفرق التي ستتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات.

وأشار إلى أنه تم تدريب الفرق الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، موضحا أنه سيتم تدريب الفرق بشكل دوري كل 3 أشهر كمحور أساسي من برنامج دعم صحة المرأة، ومكمل لمحوري التشخيص والعلاج.
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