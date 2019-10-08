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منوعات

بعد وفاتها.. ذكريات الزوار مع نعيمة أنثى الفيل الأفريقي بحديقة الحيوان

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:47 ص
نعيمة أنثى الفيل
نعيمة أنثى الفيل الافريقي
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أماني إبراهيم
أعلنت حديقة الحيوان بالجيزة وفاة "نعيمة" أنثى الفيل الأفريقي، أمس، الاثنين، والتي عاشت طوال حياتها بحديقة الجيزة.

ونعت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان جميع محبي الحديقة، والعاملين بها من أطباء وزوار لفقدانهم نعيمة، أنثى الفيل الأفريقي التي عاشت في الحديقة وأمتعتهم بزيارتها طوال هذه السنوات.

وكتب الحساب الرسمي للحديقة على فيسبوك: "تنعي الإدارة المركزية لحدائق الحيوان جميع محبي الحديقة والعاملين بها من أطباء وكلافين لفقدانهم نعيمة، أنثى الفيل الأفريقي التي عاشت طوال حياتها في الحديقة متمتعة بزياراتهم".

وكتب المتابعون عشرات التعليقات حزنا عليها، ورووا ذكرياتهم والصور الذين التقطوها معها، وكتبت موسى خالد: "بجد نعيمة دى مفيش حد فى مصر متصورش معاها ومحبهاش.. والفيلة كائنات حساسة واجتماعية".

فيما كتبت ماهيتاب بدوي أنها كانت تحب زيارة الحديقة مع والدتها، خاصة الفيل نعيمة ولها العديد من الصور معها، "كنت بحبها جدا أمي ياما كانت بتفسحني عندها يا ربي سبحانه أيام أمي ماتت من شهرين وكل حاجة حلوة بتروح معاها".

وكتب محمد عبد التواب أنه إذا كانت نعيمة الموجودة منذ ستينات القرن الماضي، فإن عمرها قد وصل إلى 70 عاما: "ياما ركبت عليها وأنا طفل صغير واتصورت معاها".
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