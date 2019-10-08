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منوعات

يا فرحة ما تمت.. ماتت العروس وقريباتها بسبب صورة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
صدى البلد
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محمد علي
في واقعة مأساوية، تحولت فرحة زفاف بالهند إلى جنازة كبيرة بعد أن لقيت العروس حتفها مع ثلاثة من أفراد عائلتها، وفق ما أفادت به صحف هندية.

ولقيت العروس مصرعها خلال التقاطها مع المدعوين والمدعوات صورا سيلفي على سد في الهند، بحسب ما أفادت الشرطة في البلاد.

وكانت مجموعة من ستة أشخاص تلتقط صورا على سد بامبارو في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، حينما فقدوا توازنهم وسقطوا.

وقالت الشرطة، إن الناجي الوحيد من جراء هذه الفاجعة هو العريس الذي كان يصورهم.

وبشجاعة كبيرة، قفز العريس في المياه لينقذ عروسه والأخريات، لكنها غرقت ولم يستطع إنقاذها، وأنقذ بدلا منها مدعوة أخرى كانت في زفافه.
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