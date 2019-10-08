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مرأة

بـ 5 جنيهات وفى دقيقتين فقط.. حيل مجربة للتخلص من تسوس الأسنان

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 12:02 م
تسوس الاطفال
تسوس الاطفال
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لمياء الياسين
هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تضر أسنانك مثل التدخين والكثير من الكافيين، حيث نشر موقع Bright Side قائمة بالطرق الطبيعية والبسيطة للتخلص من مشاكل الأسنان.

1-صودا الخبز

يمكن استخدام صودا الخبز كقشرة طبيعية وغالبًا ما تستخدم في العديد من العلاجات. امزجي ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع قليل من الملح وقم ببساطة بغمس فرشاة الأسنان المبللة في الخليط وفرش أسنانك كالمعتاد.

2-الألوة فيرا والجلسرين

لصنع معجون أسنان طبيعي أكثر قوة ، ستحتاج إلى:

كوب ماء واحد
1/2 كوب صودا الخبز
واحد ملعقة صغيرة الألوة فيرا هلام
4 ملاعق كبيرة من الجليسرين النباتي
ملعقة صغيرة واحدة من زيت الليمون الأساسي

قومى بتنظيف أسنانك باستخدام هذا المزيج وستبدو أسنانك أكثر بياضًا وبريقًا وصحة في غضون دقائق!

3-قشر البرتقال

بعد تناول البرتقال ، افركى قشر البرتقال على أسنانك - إنها طريقة سهلة لتنظيف مينا الأسنان ويساعد على منع البقع ومحاربة البكتيريا. بعد الانتهاء من الاحتكاك ببضع دقائق ، ما عليك سوى شطفه ببعض الماء.

4-حبوب السمسم

يمكنك تناول عدد قليل من بذور السمسم ومضغها لعدة دقائق ثم بصقها تعد ذلك طريقة سهلة لتنظيف أسنانك بعد ذلك عليك استخدم فرشاة جافة لإزالة أي بذور متبقية. يمكنك أيضًا استخدام هذا المقشر لإزالة البقع من أسنانك.

5-قناع الفيتامين

يعد خلط الفواكه والخضار التي تحتوي على فيتامين C طريقة سريعة وسهلة لإنشاء قناع لصق يمنع البلاك لأسنانك. ما عليك سوى خلط الطماطم والفراولة والبرتقال معًا ووضع العجينة على أسنانك. انتظر لمدة 5-6 دقائق وشطف. هذا سوف يساعد على قتل أي بكتيريا في فمك وينعش أنفاسك.

6 -الخل الحل

طبيعي 100 ٪ وينظف أسنانك دون التسبب في أي ضرر:

2 ملعقة طعام خل
ملعقة كبيرة ملح
4 أكواب من الماء

الجمع بين المكونات ، وشطف وتكرار لعدة أيام لتحقيق أقصى قدر من التأثير.
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