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اقتصاد

مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد تنفيذ مشروعات العبور

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
علاء عبد العزيز،
علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمراني
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آمنة عبدالعظيم
قام المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور، رافقه خلال جولته، المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو جهاز المدينة.

وتفقد المهندس علاء عبدالعزيز، خلال جولته بالمدينة، عددًا من العمارات التي تم تنفيذها بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، وأعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع، كما تفقد مشروع تطوير شارع متولي الشعراوي، وعددًا من المشروعات الأخرى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تأكيدًا على حرص هيئة المجتمعات العمرانية على تقديم الدعم اللازم والمتابعة الدورية لمواقع العمل، ولتحفيز الشركات المنفذة علي استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، وتشمل (مدرسة لذوى الاحتياجات الخاصة بقطعة 33 بالإسكان العائلى (1، 2)، ومدرسة للتعليم الأساسي بقطعة 2 بلوك 28044 بمركز الحي الثالث، ومستشفى عام بين الحى الثالث والحى الثامن، وقسم شرطة بالحي التاسع، ومركز شباب بالحي الثالث، وسوق اليوم الواحد بمركز الحى الأول، ومنفذ لبيع منتجات المصانع بقطعة 1 بلوك 12020، ومركزين تجاريين (نموذج 8 محال) بمركز الحى الثانى، وموقف الأتوبيس الإقليمى بالترفيهية.
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