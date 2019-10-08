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أخبار البلد

الطرق الصوفية تستعد للاحتفال بمولد السيد البدوي

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
الصوفية
الصوفية
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محمود ضاحي
تستعد الطرق الصوفية للاحتفال بمولد السيد أحمد البدوي بطنطا في الفترة من ١١ إلى ١٧ أكتوبر.

ويعد السيد أحمد البدوي أحد أقطاب الصوفية الأربعة، وينتهي نسبه من جهة أبيه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، حيث ولد البدوي بمدينة فاس المغربية، وهاجر إلى مكة مع عائلته في سن سبع سنوات، واستغرقت الرحلة أربع سنوات، منهم ثلاث سنوات أقاموها بمصر وعندما بلغ الثمانية والثلاثين من عمره، سافر إلى العراق مع شقيقه الأكبر حسن، ورجع بعد عام واحد إلى مكة، ثم قرر في نفس عام رجوعه الهجرة إلى مصر، وتحديدًا إلى مدينة طنطا، لتكون موطن انتشار طريقته.

يُقام له في مدينة طنطا احتفالان سنويًا، أحدهما في شهر أبريل يُسمى بالمولد الرجبي، والثاني في أكتوبر وهو الاحتفال بمولده الذي يُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر على الإطلاق، حيث يزور مسجده أكثر من 2 مليون زائر في المتوسط خلال أسبوع.

ولقب بـ "البدوي" لأنه كان يشبه أهل البادية في ملازمة اللثام وسمّي "الملثم" أيضًا لأنه كان يغطى وجهه بلثامين صيفًا وشتاءً.

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