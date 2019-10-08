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اقتصاد

الأعمال المصري الكوري: الشركات ترغب في ضخ استثماراتها بالسوق المصرية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
مصر وكوريا
مصر وكوريا
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ولاء عبدالكريم
قال يونج سانج كيم، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المصري الكوري، إن الجانب الكوري بالمجلس يضم عددا كبيرا من الشركات الكورية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصرية.

وأضاف يونج سانج كيم، أن الشركات الكورية لديها علم بجميع الإصلاحات الاقتصادية التى تمت من قبل الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنع يجب التعاون المشترك بين الجانبين من خلال ضخ الاستثمارات المشتركة للتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا من خلال الاتفاقيات التجارية الموقع بين مصر وتلك الدول.

ونوه رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال المصري الكوري خلال منتدى الأعمال المصرى الكورى اليوم، الثلاثاء، بأهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز دور مجلس الأعمال المشترك لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكوريا خلال المرحلة المقبلة.
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