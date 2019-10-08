تنفيذًا لحكم القضاء.. فصل موظف عمومي بقنا

أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، قرارًا بفصل رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لقرية الكلالسة بمركز قوص من الخدمة، كما شمل القرار مجازاة السكرتير السابق للوحدة المحلية لقرية الكلالسة والمحال للمعاش حاليًا بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.



وأكد محافظ قنا، بأن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بقنا في الدعوى رقم 116 لسنة 26 ق جلسة 31/7/2019.



وأشار محافظ قنا، إلى أن المتهمين ارتكبا مخالفات إدارية جسيمة بأن حررا محاضر معاينات توصيل مرافق لعقارات مخالفة بدون وجه حق وبمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.



وأضاف محافظ قنا، بأنه لا مكان لأي مخطئ أو مقصر في عمله بالجهاز الإداري للمحافظة وأنه سوف يتم تحويل أي مسئول يخطئ في عمله للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

