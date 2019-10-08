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حوادث

بسبب الخلاف على الميراث.. استورجي يطعن شقيقته بسكين فى القليوبية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:54 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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إبراهيم الهوارى
شرع أستورجي في قتل شقيقته ربة منزل إذ طعنها عدة طعنات بسكين مطبخ في مشاجرة نشبت بينهما بسبب مطالبتها له بميراثها الشرعي بمنزلهما بالخصوص بمحافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال سلاح الجريمة للمعمل الجنائي والاستعلام عن حالة المصابة لسؤالها وتوجيه تهمة الشروع في القتل للمتهم.

تلقى المقدم محمد شديد رئيس مباحث قسم الخصوص بلاغا من مستشفى المطرية بوصول "ساره ه ع" ربة منزل من عزبة الأمير دائرة القسم مصابة (جرح نافذ بالبطن) وجرى حجزها للعلاج وتم إخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي.

وبسؤال المصابة اتهمت شقيقها "عبدالحكيم ه ع" استورجي السابق اتهامه في قضية سرقة، بالتعدي عليها وإحداث إصابتها وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما، حال تواجدها بمسكنه لمطالبته بميراثها الشرعي ورفضه ذلك تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين مطبخ" محدثا إصابتها.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وجري بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة (سكين مطبخ) والتحفظ عليها تحرر عن ذلك المحضر رقم 17900 جنح قسم شرطة الخصوص لسنة 2019.
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