بالوثائق والمستندات.. أمريكا تعترف ببطولات الجيش في أكتوبر 73

عرض التليفزيون المصري اعترافات ووثائق سرية أمريكية بالمستندات عن بطولات الجيش المصري في أكتوبر 1973، حيث حملت الوثيقة عنوانا سريا عن مركز المعلومات بوزارة الخارجية، بشأن قوة عمل الشرق الأوسط، وتقرير عن الوضع الأمني.



ووصف ضابط إسرائيلي يوم 6 أكتوبر أنه يوم تعيس وبائس بعد وقوع العديد من الضحايا وخسائر في الأسلحة، حيث كانت الخسائر الإسرائيلية أكبر من قدرة الجيش الإسرائيلي على الإنكار.



واعترف جيش الدفاع الإسرائيلي بخسارة جزء من الأرض في مرتفعات الجولان وكذالك الجبهة المصرية، وعبور 400 دبابة مصرية قد عبرت قناة السويس على أكثر من 11 جسرا في القطاعات المركزية والجنوبية.



وتحتفل مصر بمرور 46 عامًا على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن.



وتعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مُضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحًا لنصر مبين.





