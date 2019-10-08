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توك شو

حالة الطقس.. انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بـ سقوط أمطار.. فيديو

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:17 ص
الطقس
الطقس
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توك شو
قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن فصل الخريف هو فصل انتقالي من الصيف إلى الشتاء وما زلنا في الثلث الأول منه.

أكد الدكتور إبراهيم عطا، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، اليوم، الثلاثاء، أن هذا التوقيت من العام يشهد غالبا تقلبات في درجات الحرارة من الارتفاع والانخفاض والعكس.

وأوضح إبراهيم عطا أن حالة الطقس على جميع أنحاء الجمهورية في هذه الفترة سيتخللها ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة من درجتين لثلاث درجات، لافتا إلى حدوث بعض الظواهر البسيطة غير المؤثرة على الأنشطة الحياتية.

وأضاف أنه من هذه الظواهر، تكاثر السحب على شمال البلاد وجنوب البلاد ووجود نشاط للرياح ومن خلالها يمكن الشعور بتحسن في درجات الحرارة.

واستطرد قائلًا: "إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد، وبداية من غد سيكون هناك انخفاض في درجة الحرارة".
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