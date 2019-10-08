تكنولوجيا كورية جديدة لتدوير ومعالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة

بدأت مصر سلسلة من اللقاءات مع المعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجية الكورية لبحث إمكانية التعاون في مجال إدارة المخلفات الصلبة، خاصة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل التكنولوجيا في هذا المجال، وذلك بحضور مجموعة الشركاء في منظومة إدارة المخلفات والخبراء الفنيين.



وأعربت مصر عن تطلعها لنتائج تلك اللقاءات في إثراء التعاون المشترك المصري الكوري في مجال إدارة المخلفات، خاصة المتعلق بتبني التكنولوجيا الجديدة، وأن مصر لديها مخططات متكاملة لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية وتراعي مختلف مراحل المنظومة من جمع ونقل ومعالجة ودفن صحي وحتى تحويلها إلى طاقة، حيث يتم العمل حاليا على البنية التحتية للمنظومة من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.



وتسعى مصر إلى إضافة تكنولوجيا جديدة في مجال التدوير والمعالجة سواء المتعلق بإنتاج السماد العضوي أو الوقود البديل مع توطين تلك التكنولوجيا والعمل على تصنيعها محليا، إضافة إلى تكنولوجيا تحويل المخلفات إلى طاقة، وتقديم الدعم الفني والتدريب والرقابة والرصد، مشددة على حرص الوزارة على بناء القدرات لكوادرها بشكل مستمر.



واستعرض الوفد الكوري أطر التعاون مع الجانب المصري في تنفيذ أحد المشروعات المتعلقة بإدارة المخلفات، خاصة في مجال نقل التكنولوجيا أو تحويل المخلفات لطاقة، حيث ستسهم اللقاءات المشتركة مع وزارة البيئة والوزارات الأخرى المشتركة فى المنظومة لتحديد نوع المشروع وموقع التنفيذ ونوع التكنولوجيا المستخدمة، وسوف تتضمن زيارات ميدانية لعدد من مواقع المقترحة إدارة المخلفات في مصر.

