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اقتصاد

مصر تدعو الشركات الكورية لضخ استثماراتها في مجال السيارات والسفن والتكنولوجيا والمنسوجات

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:58 ص
قطاع المنسوجات
قطاع المنسوجات
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ولاء عبدالكريم
أكد وزير التجارة والصناعة أن مجلس الأعمال المصري الكوري بتشكيله الجديد يلعب دورًا رئيسيًا ومحوريًا في دعم وتنمية حركة التجارة البينية وتشجيع القطاع الخاص في كوريا على إقامة مشروعات استثمارية جديدة في مصر في مختلف القطاعات.

وقال وزير التجارة والصناعة، خلال منتدى الأعمال المصري الكوري اليوم، الثلاثاء، إن المجلس سيسهم في دفع العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصاديين المصري والكوري على حد سواء.

وأضاف الوزير أن تفعيل دور المجلس يعكس التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع جميع القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم شرقًا وغربًا.

وأوضح أن هناك فرصا كبيرة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وجذب الاستثمارات الكورية إلى مصر، خاصةً في مجالات صناعة السيارات، وصناعة السفن، والصناعات الإنشائية، والتعليم والتدريب الفني والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية بالبلدين لتمويل المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل العقبات أمام دخول السلع المصرية إلى السوق الكورية، وذلك في إطار العمل على سد الفجوة في الميزان التجاري بين البلدين.
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