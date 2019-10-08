وزير التجارة يدعو الشركات الكورية للاستثمار في المثلث الذهبي ومحور قناة السويس

استعرض وزير التجارة والصناعة، جهود الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية وإرسائها لمفاهيم السوق الحر، ودعم الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة والكورية بصفة خاصة.



ودعا الوزير، الجانب الكوري للاستثمار في مصر وبصفة خاصة في المشروعات الكبرى مثل المثلث الذهبي ومحور تنمية منطقة قناة السويس، واتخاذ مصر مركزًا صناعيًا للشركات الكورية لتغطية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق المجاورة وبخاصة السوقين العربي والأفريقي والاستفادة من المزايا والإعفاءات الجمركية الممنوحة لمصر في ظل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وأسواق تلك الدول.



وأكد الوزير،خلال منتدى الأعمال المصرى الكورى اليوم الثلاثاء،على اهتمام الجانب المصري بدعم التعاون الثنائي بين شركات المقاولات الكورية ونظيراتها المصرية في مجال المقاولات والإنشاءات بالسوق المصري والأسواق الثالثة خاصة بالدول العربية والأفريقية



ونوه إلى أهمية تشجيع المستثمرين الكوريين على الاستثمار في مصر في مجالات إنتاج السيارات والصناعات المغذية والصناعات البتروكيماوية وتكرير البترول ومشتقاته.

