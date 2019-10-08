وظائف السكة الحديد 2019.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة وموعد التقديم (تفاصيل)

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في هيئة سكك حديد مصر، عن وظائف جديدة لتعيين 150 "مهندس ثالث"، للعمل بمناطق الهيئة المختلفة بالقاهرة والمحافظات بالدرجة الثالثة التخصصية بمجموعة الوظائف الهندسية، وفيما يلي سنتعرف على الشروط والأوراق المطلوبة وموعد التقديم في وظائف السكة الحديد 2019.



وظائف السكة الحديد 2019



وأوضحت هيئة سكك حديد مصر، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن التخصصات المطلوب فيها تعيين المهندسين الجدد هي: "ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة"، مؤكدة أنه سيتم اختيار الأفضل بين المتقدمين بمنتهى الشفافية من خلال لجان متخصصة في كل مجال.



شروط وظائف السكة الحديد 2019



أما الشروط المطلوب توافرها في المهندسين المتقدمين في وظائف السكة الحديد 2019 هي:



1- أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة شعبة "ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة" من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها.

2- أن يكون مقيدا بنقابة المهندسين وغير مكلف بأي جهة.

3- ألا تقل السن عن 21 سنة ولا يزيد على 30 سنة في تاريخ الإعلان.

4- أن تتضح لياقته الصحية حسب لائحة الهيئة الطبية والنفسية.

5- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح تام.

6- الحصول على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد.

7- أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمناطق المتقدم إليها ومدون عنوانه ببطاقة الرقم القومي قبل تاريخ الإعلان.

8- أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها.

9- يستبعد من يتضح عدم انطباق الشروط عليه حتى بعد إعلان النتيجة.

10- اجتياز الاختبارات التي تجريها الهيئة لهذا الغرض بنجاح تام، ويتحمل مقابل ذلك مبلغ 200 جنيه تورد بحوالة بريدية باسم "الهيئة القومية لسكك حديد مصر".

11- قيمة إجراء الاختبارات لا ترد في حالة عدم الحضور أو تقديم مستندات مخالفة أو رسوب المتقدم.

12- تطبق القوانين واللوائح والتعليمات المستديمة المعمول بها في الهيئة.



موعد التقديم في وظائف السكة الحديد 2019



وأكدت هيئة السكة الحديد أن من تتوافر فيه شروط وظائف السكة الحديد 2019 ويرغب في التقدم لهذه المسابقة عليه أن يتقدم بطلب شخصيا خلال المدة من 12 / 10 / 2019 إلي 11 / 11 / 2019 على النحو التالي.



طريقة التقديم في وظائف السكة الحديد الجديدة 2019



بالنسبة للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة القاهرة، يجب أن يكون من المقيمين في محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية" تخصصات "ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة"، ويتقدم بطلب باسم "مدير عام شئون العاملين بمنطقة القاهرة بمجمع السكة الحديد / فوق نفق شبرا – القاهرة".



بالنسبة للمتقدمين للعمل في حدود دائرة منطقة وسط الدلتا بطنطا – أن يكون من المقيمين في محافظات "الغربية – المنوفية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط" تخصصات "ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة"، التقدم بطلب باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة وسط الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة طنطا.



أما بالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، يجب أن يكون من المقيمين في محافظات "الإسكندرية – البحيرة – مطروح" تخصصات "ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة"، يتقدم باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة غرب الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الإسكندرية.



أما النسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق - أن يكون من المقيمين في محافظات "الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء"، تخصصات "ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – الكترونيات – مدني – عمارة"، يتقدم بطلب باسم مدير عام شئون العاملين بمنطقة شرق الدلتا بديوان عام المنطقة بمحطة الزقازيق.



أما المتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الوسطي - أن يكون من المقيمين في محافظات "أسيوط – سوهاج – المنيا – بني سويف – الفيوم – البحر الأحمر"، تخصصات "ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة"، يتقدم بطلب باسم مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الوسطي بديوان عام المنطقة بمحطة أسيوط.



وبالنسبة للمتقدمين للعمل بحدود دائرة المنطقة الجنوبية - أن يكون من المقيمين في محافظات "أسوان - الأقصر– قنا - الوادي الجديد"، تخصصات "ميكانيكا – كهرباء – اتصالات – إلكترونيات – مدني – عمارة"، يتقدم بطلب باسم مدير عام شئون العاملين بالمنطقة الجنوبية بديوان عام المنطقة بمحطة أسوان.



الأوراق المطلوبة في وظائف السكة الحديد 2019



أما عن الأوراق المطلوبة في وظائف السكة الحديد 2019 الجديدة، فعلى من يرغب أن يرفق فى ملف مع الطلب سيرة ذاتية بها صور المستندات الآتية :



1. المؤهل الدراسي

2. شهادة الميلاد بالكمبيوتر

3. بطاقة الرقم القومي سارية

4. شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي

5. شهادة عضوية نقابة المهندسين حديثة ( عام 2019 )

6. كارنيه نقابة المهندسين حديث ( عام 2019 )

7. 4 صور شخصية 4× 6

8. صحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد

9. أصل الحوالة البريدية



وأشارت الهيئة في نهاية إعلانها، إلى أنه سيتم مراجعة جهة تقديم الطلبات بعد 15 يوما من نهاية تاريخ التقدم للإعلان لمعرفة موعــــــــد ومكان الاختبـارات.