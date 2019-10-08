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رياضة

عدلي القيعي يحذر الأهلي من الزمالك قبل مواجهة القمة بالدوري المصري

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:20 ص
عدلي القيعى
عدلي القيعى
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محمد السعيد
حذر عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر، فريقه من الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدروي المصري.

وقال عدالي القيعي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك، ستكون في غاية الأهمية والصعوبة، مهما كانت حالة الخصم".

وأضاف: "الزمالك ليس في حالته، لكنه مثل النمر يكون شرسا وأخطر حالاته عندما يكون جريحا".

وكان الأهلي فاز على أسوان بـ5 أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية بالدروي الممتاز، بينما سقط الزاملك، في فخ التعادل أمام إف سي مصر 1 - 1.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط كاملة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع بـ 7 نقاط.

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