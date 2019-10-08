وصف أحدهم بالبهيمة..ليبرمان يهاجم وزراء نتنياهو بعد الفشل فى تشكيل حكومة وحدة

شن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان هجوما على خصومه السياسيين، في ظل فشل مفاوضات تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية ووصف أحدهم بـ الكذاب وأخرى بـ البهيمة.



وهاجم ليبرمان، في مقابلة مع صحيفة "معاريف"، وزيرة الثقافة الإسرائيلية، ميري ريجيف، ووصفها بـ"البهيمة"، بينما وصف وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، بـ"الكذاب"، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأنه "على استعداد لتفعيل محققين خاصين ضد عائلته".



وقال ليبرمان، في المقابلة التي سيتم نشرها مساء اليوم، إن "مثقفا مثل جابوتينسكي كان سيصاب بالذهول لو أصغى لدقيقة واحدة لميري ريجيف، وهي تفاخر بأنها لم تمسك أبدا كتابا لـ(الكاتب الروسي أنطون) تشيخوف".