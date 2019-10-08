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اقتصاد

2.160 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
التبادل التجارى
التبادل التجارى
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ولاء عبدالكريم
أكد وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا حقق العام الماضي نسبة زيادة كبيرة بلغت 52.5%، حيث سجل مليارى و160 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و416 مليون دولار خلال عام 2017.

وأشار الوزير، إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى كوريا تتضمن الأدوية والأسمدة والسجاد والرخام والجرانيت والأسمنت والآلات الكهربائية والكيماويات وأهم الواردات تشمل السيارات والحديد والصلب والآلات والمعدات.

وأضاف الوزير، خلال منتدى الأعمال المصرى الكورى اليوم، الثلاثاء، أن الاستثمارات الكورية في مصر تتركز في عدد من المشروعات في مجالات الإلكترونيات والصناعات النسيجية، ومكونات السيارات، والكيماويات، ومواد البناء، والطاقة الجديدة والمتجددة، والقطاع الخدمي.

ونوه الوزير إلى أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك في مجال تطوير الترسانات البحرية في مصر وصناعة السفن وصيانتها وإعادة تهيئة مرفق السكك الحديدية في مصر نظرًا للخبرة الكورية الكبيرة في هذا المجال وتشجيع المشاركة في المعارض والأسواق الدولية بكلا البلدين وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية مع حث الجانب الكوري على إعطاء مزايا للمشاركة المصرية في المعارض الكورية، وإرسال مزيد من بعثات المشتريات لمصر بغرض تنمية التجارة بين البلدين.

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