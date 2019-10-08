سفير كوريا بالقاهرة: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

قال يون يوتشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة إن الحكومة الكورية حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مصر باعتبارها أحد أهم المقاصد الاستثمارية في قارة أفريقيا والشرق الأوسط.



وأشار سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة خلال منتدى الأعمال المصرى الكورى اليوم الثلاثاء إلى أن الحكومة الكورية تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر وتشجيع المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.



وأشار من جانبه المهندس خالد نصير، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري إلى أن الجانب المصري يسعى إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.



ودعا المهندس خالد نصير، إلى أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية الكورية من مستوى التعاون الثنائي إلى التعاون متعدد الأطراف في أسواق دول ثالثة حتى يتسنى لمصر أن تصبح محورًا لنفاذ المنتجات الكورية إلي أسواق الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط.

