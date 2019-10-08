المصرى الكورى: نتطلع إلى الانتقال من المستوى الثنائي إلى التعاون متعدد الأطراف

أكد المهندس خالد نصير رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك مع كوريا، أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية الكورية من مستوى التعاون الثنائي إلى التعاون متعدد الأطراف في أسواق دول ثالثة حتى يتسنى لمصر أن تصبح محورًا لنفاذ المنتجات الكورية إلى أسواق الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط.



وأشار نصير، خلال منتدى الأعمال المصرى الكورى اليوم الثلاثاء إلى الجانب المصري يسعى إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.



وأوضح نصير، أن الاجتماع اليوم يشارك فيه مجموعة من المنظمات الحكومية فى كوريا منها وزارة الخارجية الكورية وغرفة التجارة والصناعة الكورية، ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية، والمعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة، والمعهد الكوري للصناعات البيئية والتكنولوجيا.



ولفت أن المجلس سينظم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال فى البلدين علي هامش فعاليات الدورة الأولي للمجلس، مضيفا أن الاجتماعات تتضمن جلسة خاصة عن فرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشارك فيها المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة إلى جلسة خاصة عن مستقبل صناعة المنسوجات في مصر لاستعراض فرص التعاون مع الجانب الكوري فى هذا القطاع.