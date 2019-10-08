ارتفاع عدد مصابي تسمم الفسيخ بالإسكندرية إلى 70 شخصا



استقبل مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 4 حالات جديدة مصابين بتسمم غذائي آثر تناولهم فسيخ فاسد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين خلال الـ 10 أيام الماضية ارتفع إلى 70 حالة، وحالة وفاة واحدة.



وقالت الدكتورة مها غانم، مديرمدير مركز السموم بالإسكندرية، أنه تم خروج 47 حالة من المصابين بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما لا يزال يوجد 22 حالة قيد العلاج بالمركز، بينهم 3 حالات بالعناية المركزة.



وأصدرت وزارة الصحة، بيانا أهابت فيه بالمواطنين بالامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة.



وقال الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشئون الوقائية والمتوطنة، إن هذا التحذير؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال.