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مرأة

في أول ظهور لها.. والدة هيدي كرم تشعل الانستجرام بصورة صباحية

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة هيدي كرم، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لوالدتها بإطلالة أنيقة.

وظهرت والدة هيدي، ببلوزة سوداء اوف شولدر وبنطلون منقوش بالأبيض والأسود، واعتمدت والدة هيدي تسريحة بسيطة بشعرها الأشقر ونسقت مكياج هادئ.

والتقطت الصورة ، وهي تقف وتضع يدها بخصرها وكتبت هيدي علي الصورة # يوميات_هيدي_و_أم_هيدي .. ام هيدي و هي متأخرة على الصبح كده.. لا وطلعت بتعرف تتصور كمان !!! طالعالي

وانهالت التعليقات علي الصورة بأنها تشبه كثيرا والدتها وكانت أبرزها " شبهك وهذه البدر من ذاك القمر.
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