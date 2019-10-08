إحالة 12 موظفا بالقليوبية للمحكمة التأديبية لتلاعبهم في مخالفات البناء

تلقت إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة القليوبية مذكرة قانونية من فرع الدعوى التأديبية بهيئة النيابة الإدارية، يفيد بإحالة 12 موظفا بالوحدة المحلية بجمجرة التابعة لمجلس مدينة بنها للمحاكمة التأديبية.



وجاء أمر الإحالة لقيامهم وفقا للمذكرة في القضية رقم 282 بالتلاعب في محضر المخالفات المحرر ضد المواطن "ن ع س" بتعديل قيمة تكاليف الأعمال التى وقعت بالمخالفة من قبل المواطن المذكور عن صبه أسقف الأدوار الثالث والرابع والسادس علويين المقامين على الأرض الزراعية بقرية كفر سعد التابعة للوحدة المحلية بجمجرة على مساحة 380 مترا.



واتهمت المذكرة المحالين بتغيير قيمة الأعمال المخالفة من 57000 جنيه إلى 5700 جنيه وتعديل قيمة تكاليف محضر المخالفة عن صب سقف الثامن والحادى عشر علويين المقامين على الأرض الزراعية على مساحة 660 مترا تقريبا من 99000 جنيه إلى 9900 جنيه لكل دور مخالف والتراخي في اتخاذ الإجراءات تجاه المخالف وعدم إبلاغ الشرطة.



وكشفت المذكرة أن الموظفين المحالين هم "هاني م ع، ومحمد ع ع، ومحمد م ن، وهاني ف ع" فنيين التنظيم بالوحدة المحلية بجمجرة، و"رزق م م" فني التنظيم عن قرية كفر سعد بالوحدة المحلية بجمجرة .



بالإضافة إلى "محمد م ع" رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية رئيس قسم بالتنظيم، و"إبراهيم ا س" و"مصطفى ع س" رئيس قسم بالتنظيم بالوحدة المحلية بجمجرة، و"مشهور ع" رئيس قسم بالتنظيم، و"أحمد ع م" رئيس قسم بالتنظيم، و"عيد ع م" رئيس الوحدة السابق، و"أحمد س ا" سكرتير الوحدة المحلية بجمجرة وحاليا رئيس الوحدة المحلية قروية بمركز بنها، وذلك في الدعوى التأديبية التي أودعت أوراقها في سكرتارية المحكمة تحت رقم 321/6 مدني.



ووفقا للمذكرة المرسلة فقد جاء فيها برجاء مراعاة القانون بشأن عدم ترقية المحالين للمحاكمة التأديبية أو قبول استقالتهم، وفقا لأحكام القانون مع التنبية باتخاذ اللازم نحو إعلان المذكورين بإحالتهم للمحاكمة التأديبية وتسليمهم صورة من تقرير الاتهام المرفق وفي حالة انقطاعهم يجرى إعلانهم بكتاب مسجل بعلم الوصول وإفادة النيابة بما يفيد علمهم بالأحالة للمحكمة لأنهم وبوصفهم السابق وبمقر عملهم داخل نطاق محافظة القليوبية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها ولم يلتزموا بأحكام القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيف.