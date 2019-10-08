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الرئيس الفرنسي يشهد تأبين 4 أشخاص قتلوا في مقر شرطة بباريس

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
الرئيس الفرنسي يشهد
الرئيس الفرنسي يشهد تأبين 4 أشخاص قتلوا في مقر شرطة باريس
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كـريـم الخـطيب
شهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأبين 4 أشخاص قتلوا في مقر شرطة باريس في عملية طعن بالعاصمة.

وتفقد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، مقر شرطة باريس الذي شهد هجومًا بسكين استهدف عددًا من أفراد الشرطة وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ العملية.

وأعلن قصر الإليزيه - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية أن الرئيس الفرنسي توجه إلى مقر شرطة باريس لإظهار دعمه وتضامنه مع جميع موظفي مديرية الشرطة.

وأوضحت القناة أن رئيس وزراء فرنسا إدوارد فيليب، توجه أيضًا إلى موقع الحادث وذلك في الوقت الذي يتواجد فيه منذ أكثر من ساعة وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، ولوران نونيز وكيل وزارة الداخلية الفرنسية بالإضافة إلى فرانسوا مولان النائب العام في الجمهورية الفرنسية.
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