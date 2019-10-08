افتتاح فروع لمكافحة التهرب الضريبي وتشغيل النماذج الضريبية بمحافظة السويس

قام عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب العامة، بافتتاح ثلاثة فروع جديدة بمحافظة السويس، حيث تم افتتاح فرع لنماذج الخصم الضريبي، وفرع لمكافحة التهرب الضريبي بالسويس وجنوب سيناء، وكذلك تم افتتاح فرع تشغيل النماذج الضريبية بحضور كل من مختار توفيق رئيس قطاع التحصيل تحت حساب الضريبة، ومحمد عبد الله رئيس الاداره المركزيه لمناطق الضريبية وسيد عبد الجواد مدير عام مكافحة التهرب الضريبي، وناهد عبد المقصود رئيس الإدارة المركزية لتشغيل النماذج الضريبية ،وأماني محمد غريب رئيس الإدارة المركزية لنماذج الخصم.



وأكد حسين،فى بيان له اليوم، أن افتتاح فروع جديدة لتشغيل النماذج الضريبية، إنما يأتي حرصا من مصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين عند سداد الضريبة أو عند تقديم النماذج، حيث أنه لم يكن هناك سوى مركز رئيسي واحد فقط في القاهرة للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة مما كان يشكل عبء كبير على الممولين سواء ماديا أو معنويا للسفر للمركز الرئيسي لسداد الضريبة أو تقديم النماذج، ومن ثم تم افتتاح مركز في محافظة المنصورة، ثم افتتاح فرع في السويس اليوم، وفي القريب العاجل سيتم افتتاح فرع بالإسكندرية.



واستمع رئيس المصلحة إلى شرح إجراءات وخطوات التوثيق الإلكتروني للبيانات والمعلومات والمستندات ، وكيف يتم معالجة وتنقية البيانات ، وكيفية استرجاعها والتأكد منها، وكيفية ارشفتها، موجها الشكر لكافة العاملين بالمصلحة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود وتحسين الأداء حيث أنهم عماد مصلحة الضرائب و بسواعدهم ستنجح المنظومة الضريبية في تحقيق التطوير المنشود والحصيلة المستهدفة.



وقال رئيس المصلحة، إنه‏ وفقا للحرص الدائم من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وفي إطار السعي الدائم للتطوير والاستفادة من التقدم التكنولوجي لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة الممولين ،‏فقد تقرر بدء العمل بالمنظومة الإلكترونية فيما يخص الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة (نماذج 41 ضرائب) اعتبارًا من الفترة الثالثة لعام 2019 والتي بدأ التوريد لها اعتبارًا من 2019/10/1 عن الفترة من 2019/7/1 وحتى 2019/9/30 وذلك بالنسبة لشركات الأموال ،‏وعليه سيتم قبول نماذج (41 ضرائب) من شركات الأموال الكترونيًا فقط من خلال البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية.