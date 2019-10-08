قبل ديربي الرياض.. الإصابات تضرب النصر السعودى

يستعد عشاق الكرة السعودية لديربي الرياض بين فريقي الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتقام المباراة يوم 27 /10 .



ويعاني فريق النصر من كثرة الإصابات خصوصا في خط الهجوم بغياب الثلاثي عبدالفتاح آدم وجليانو دي باولا وأحمد موسى.



وحسب تقرير لصحيفة سعودي فإن جوليان ما زال يواصل برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية لتزداد التكهنات حول مشاركته خلال الفترة المقبلة.



كما سيغادر عبدالفتاح آدم إلى الإمارات من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية قبل خوض برنامج الإعداد من أجل العودة للمشاركة.



جدير بالذكر أن فريق النصر يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط مع وجود مباراة مؤجلة أمام الفيصلي.