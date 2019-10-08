يحول الجسم لماكينة حرق.. أسرع رجيم لنسف الكرش

هل تعانى من الوزن الزائد وتحديدا فى منطقة البطن والأرداف يمكنك التخلص منها برجيم سريع لحرق ونسف الدهون يمكنك إتباعه لمدة أسبوع بجانب تناول المشروبات الحارقة للدهون إليك خطة الرجيم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



-الساعة 7 صباحًا: كوب من الجريب فروت + قطعة جبن قريش + 1 توست ست



بعد ساعة وجبة خفيفة: كوب شاى أخضر بالمريمارية



- الساعة الواحدة: طبق شوربة كرنب + شريحتان صدور دجاج مشوى أو شريحتان من اللحم المشوى



الساعة الرابعة: طبق سلاطة صغير + طبق كوسة سوتيه مضاف إليها عيدان القرفة والجنزبيل



-الساعة 7 مساءً: شريحتان من الجبن القريش + طبق سلاطة



الساعة التاسعة: كوب من مشروب الديتوكس أو كوب من الشاى الأخضر أو قرفة بالجنزبيل