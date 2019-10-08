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منوعات

غرق زوجين من بريطانيا في البرتغال

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
غرق زوجين
غرق زوجين
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أ ش أ
غرق زوجان من بريطانيا 34 و 33 عاما في قرية زامبوجايرا دو مار الساحلية في بلدة أوديميرا بمقاطعة ألينتيجو البرتغالية.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ الضحيتين من البحر وتلقيا الإنعاش، ولكن هذا لم يكن كافيا لإنقاذ أي منهما.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة كانت في المياه وواجهت مشكلة ولكنها تعلقت بصخرة مما جعل الرجل يحاول إنقاذها وأثناء الرجوع للشط اختفيا في البحر، لافتة إلى أن موسم السباحة بالنسبة لهذا الشاطئ انتهى في 15 سبتمبر، ولم يكن هناك أحد من المنقذين هناك.
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