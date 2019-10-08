أمراء وعلماء في ضيافة خادم الحرمين الشريفين.. وترامب يهدد أردوغان.. أهم ما جاء في صحف السعودية

سفير العراق يؤكد أهمية منفذ جديدة عرعر بالسعودية

هدية مسمومة يقدمها ترامب لأردوغان في منطقة الأكراد

الحشد الشعبي يبدي استعداده لقمع المتظاهرين

تصعيد خطير لجرائم الاحتلال ضد القدس ومواطنيها

استرداد 15 مليونا حقوقا عمالية خلال شهر بالخبر

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على عدد من القضايا الدولية، والتي نال فيها الشأن العربي الاهتمام الأبرز، خاصة مع استعداد تركيا لشن عملية عسكرية واسعة شمال سوريا، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على المشهد، ويزيده سخونة.قالت صحيفة الوطن، إنه مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من المناطق السورية الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا، بات الطريق مفتوحا أمام أنقرة لشن هجوم توعد به الرئيس رجب إردوغان، غير أنه يضع أنقرة كذلك أمام تحديات جسيمة.وتلوح تركيا منذ أشهر بشن هجوم على مناطق في شرق الفرات تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، الشريك الرئيسي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في قتال تنظيم داعش الإرهابي، غير أن أنقرة تعتبر المقاتلين الأكراد الذين يشكلون عمودها الفقري «إرهابيين».وبعد إعلان البيت الأبيض، مساء قبل الأمس الأحد، انسحاب القوات الأميركية من المنطقة، لم يعد هناك أي عائق يمنع إردوغان من تنفيذ تهديداته. لكن الانتقال إلى الهجوم قد ينطوي على مجازفة.وجاء الضوء الأخضر من واشنطن في أعقاب مكالمة هاتفية بين ترمب وإردوغان الذي راهن على علاقاتهما الشخصية لنيل تأييد نظيره الأميركي، على الرغم من المقاومة التي أبدتها الإدارة في واشنطن. بيد أن بعض المراقبين يرون في ذلك «هدية مسمومة» قدمها ترمب لإردوغان يمكن أن ما هي الصعوبات؟ومن تركيا وسوريا إلى العراق، حيث قالت الوطن إن قمعًا قادم في الطريق للمظاهرات من قوات الحشد الشعبي الموالي لإيران.وقال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض بأن فصائله جاهزة للتدخل لمنع أي انقلاب أو تمرد في العراق. وقال الجيش في ساعة مبكرة من صباح أمس، إنه «سينسحب من الحي السكني مترامي الأطراف وسيسلم السيطرة للشرطة» في مسعى على ما يبدو لتهدئة التوتر.وأطلقت الشرطة الذخيرة الحية منذ اليوم الأول وأسفرت الاشتباكات عن سقوط ما لا يقل عن 110 قتلى استنادا إلى تقارير الشرطة ومسعفين. وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 104 أشخاص في الاضطرابات وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين. وأضافت أن ثمانية من القتلى من قوات الأمن.وعن فلسطين، اعتبرت الوطن مايجري هو تصعيد خطير لجرائم الاحتلال ضد القدس ومواطنيها.. وكانت قد قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «إن اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى المطلع في مدينة القدس المحتلة، وعناصر من شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك يشكلان تصعيدًا خطيرًا وتجاوزًا فجًا لجميع الخطوط الحمراء، واستخفافا متعمدا لكرامة الإنسان وحقه في الحياة والعبادة».وأشارت الوزارة في بيان، صدر أمس، إلى أن هذه الاقتحامات المتكررة تعتبر استهزاء بمبادئ حقوق الإنسان، وإمعانا في التمرد على القانون الدولي ورفض مبادئه، وكذلك على الشرعية الدولية، وقراراتها، واتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.أخيرًا من الوطن، استقبل مكتب عمل الخبر خلال الشهر الماضي 701 دعوى عمالية بمتوسط يومي بلغ 23 دعوى نتج عنها استعادة أكثر من 15 مليون ريال حقوقا ورواتب متأخرة. وذكر مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي أن مكتب أعمال التسوية الودية بقسميه الرجالي والنسائي استقبل خلال شهر سبتمبر الماضي 701 دعوى عمالية مختلفة وتمكن من إنهاء 383 دعوى بالصلح بنسبة تتجاوز 55%.ومن صحيفة الرياض، فقد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس، أصحاب السمو الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.ركزت صحيفة الرياض هي الأخرى على الشأن السوري، وقالت إن أسهم تركيا تواصل التراجع بعد تهديد ترامب بتدمير اقتصادها.. حيث سجل المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول تراجعا خلال تعاملات اليوم، وذلك على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي.وعن التعاون بين السعودية والعراق، قالت الرياض، إنه قد أكد سفير جمهورية العراق في المملكة د. قحطان طه الجنابي لـصحيفة الرياض أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2018م بحدود ثلاثة مليارات ريال الأعظم من المملكة في ظل عدم افتتاح منفذ تجاري بين البلدين الشقيقين، وبعد افتتاح منفذ جديدة عرعر في منتصف أكتوبر الحالي سيتضاعف أكثر، حيث سيكون الطريق أقصر والوقت والكلفة أقل وكثير من الشركات تنتظر افتتاح هذا المنفذ.وأضاف إنّه بعد الافتتاح بشهرين إلى ثلاثة أشهر مطلع عام 2020م سيكون المنفذ جاهزًا لاستقبال المعتمرين والحجاج عن طريق البر، ونتوقع أن يكون عدد المعتمرين طول العام قرابة مليون معتمر سنويًا من العراق لوحده، وكذلك يخدم المنفذ بلاد ما خلف العراق ويكون قدوم المعتمرين والحجاج عبر المنفذ البري بين البلدين.ومن عكاظ، قالت 3 مصادر مطلعة، إن الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي اللذين يجريان محادثات غير مباشرة في جدة، يقتربان من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في عدن.وقال مسؤولان في الحكومة اليمنية، إن السعودية قدمت اقتراحا لضم المجلس الانتقالي إلى حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على أن تنتشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة.وأكد مصدر ثالث مطلع على المحادثات أمس (الإثنين) أن هناك تقدما في محادثات جدة، الحوار لا يزال جاريا ويدور حول ضم المجلس الانتقالي للحكومة وتهدئة التوتر وإعادة نشر القوات.وكشفت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي على «تويتر»، إنه قد يتم التوقيع على اتفاق في جدة في غضون بضعة أيام.