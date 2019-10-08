أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الجبل الأسود تعزيز العلاقات مع بلاده

اســـتقبل أحـمد أبو الغيط الأمـين العام لجامعة الـدول العربية الـيوم الـثلاثـاء، سـرديـان دارمـانـوفـيتش وزيـر خـارجـية الجبل الأسود والذى يقوم حاليا بزيارة للقاهرة.





وصرح مصدر مــسئول بـــالأمـــانـــة الـــعامـــة لـــلجامـــعة بـــأن الـــلقاء شهــد تــبادلًا مــوســعًا لــوجــهات الــنظر حــول الــعديــد مــن الــقضايــا ذات الاهتمام المشـــترك، وســـبل تـــطويـــر الـــعلاقـــة الـــثنائـــية بـــين الـــجامـــعة الــعربــية والــجبل الأســود فــي عــدد مــن المــجالات المــختلفة، حــيث أكــد الأمين الـعام للجامعة عـلى حـرص الـجامـعة عـلى تـعزيـز هـذه الـعلاقـات وآلـيات التنسيق والـــتشاور مـــع حـــكومـــة الـــجبل الأســـود، مـــشيدا عـــلى وجـــه الـخصوص بـمواقـفها الإيـجابـية داخـل المـحافـل الـدولـية إزاء الـقضايـا الــعربــية وفــي مــقدمــتها الــقضية الفلســطينية، وهــو مــا يــنعكس فــي الـتزام الـجبل الأسـود المـقدر بـمسانـدة المـواقـف والـقرارات الـتي تـناصـر الــــحقوق الفلســــطينية فــــي الجــــمعية الــــعامــــة لــــلأمــــم المتحــــدة، وعــــبر عــن ثــقته فــي أن الــجبل الأســود ســتواصــل دورهــا الإيــجابــي دعما للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية.



