المقاطعة العربية السبب.. مسؤول رياضي يكشف سر فشل قطر في تنظيم بطولة ألعاب القوى

اختتمت قطر، فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى، يوم الأحد الماضي، وسط انتقادات عديدة من الرياضيين والمشجعين الدوليين، عقب فضيحة فشل الدوحة في تنظيم البطولة، وظهور المدرجات خاوية وتعرض اللاعبين لدرجات حرارة قاسية أصابتهم بالإجهاد والمعاناة.



وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لألعاب القوى، جون ريدجون، أن المقاطعة العربية التي فرضتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، على الدوحة، بسبب دعم الأخيرة للإرهاب، أثرت بشكل كبير على الحدث، من حيث غياب الجمهور عن مشاهدة البطولة.



وقال "ريدجون"، في حوار مع "بي بي سي" البريطانية، إن محبي ألعاب القوى في الشرق الأوسط وفي هذه الدول، عزفوا عن حضور فعاليات البطولة، بعد المقاطعة، وهذا يفسر ظهور استاد خليفة الدولي خاليا من الجمهور.



وأضاف: يبدو أن الشعب القطري ليس من عشاق بطولات ألعاب القوى، ما دفع الدوحة لنقل موظفيها وعمالها الأجانب بالحافلات مجانا، من أجل ملء المدرجات الفارغة، فضلا عن أن الحرارة الشديدة في الدوحة، والتي أصابت اللاعبين بالإجهاد الشديد خلال المسابقات، أدت إلى جعل المشاهد القطري يعزف هو الآخر عن الحضور، كما أن فضائح الفساد التي تشوه صورة كأس العالم المقرر أن تنظمه قطر، في عام 2022، أثرت أيضا.



ومن المقرر أن تستضيف الدوحة بطولة العالم للأندية في ديسمبر المقبل، كما أنها ستنظم كأس العالم 2022 وهو أمر يثير قلق كثير من الرياضيين وعشاق كرة القدم خاصة، بعد فشل تنظيم بطولة ألعاب القوى.