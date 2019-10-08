انعقاد المنتدى الدولي الثاني لموردي الصناعات النووية.. الكهرباء: القيادة السياسية لمصر وروسيا مهتمتان بمشروع الضبعة.. المنتدى يعكس شفافية القاهرة ومصداقيتها تجاه الطاقة النووية

مدير مشروع بناء الضبعة: بدأنا إنشاء المفاعل في أغسطس الماضى

روس آتوم: مفاعل الضبعة المصري الأكثر أمنا في العالم

رئيس المحطات النووية: إنشاء محطة الضبعة تتويج للعلاقات المصرية الروسية

منتدى موردى الصناعات يعكس شفافية مصر ومصداقيتها تجاه المحطة النووية

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولى الثانى لموردى الصناعات النووية بحضور وزير الإنتاج الحربى، وكيريل كوماروف، النائب الأول لرئيس شركة روس آتوم الحكومية، وممثلى شركة أتومستورى إكسبورت، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، وعدد من كبار مسئولي الدولة وكبار قيادات الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية.وأشار الوزير إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذى توليه القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية روسيا الاتحادية إلى هذا المشروع القومى العملاق نظرًا لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين.وأوضح أن هذا الحدث يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، مشيرًا إلى تاريخ العلاقات المصرية الروسية والتى ترجع إلى تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضي في تحقيق إنجازات كبرى، خاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمالقة كمشروع السد العالي في الستينات وحاليا مشروع مصر القومي مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة.وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه مع المضي قدما في تنفيذ مشروع مصر القومي، مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة، فإن هذا المنتدى يأتي ليعكس المصداقية والشفافية التي تنتهجها مصر دائما تجاه مشروع المحطة النووية وبالشراكة مع أصدقائنا من الجانب الروسي.وقال إن هذا المنتدى يمثل فرصة عظيمة ليس فقط لنقل وتوطين التكنولوجيا من خلال تعظيم المشاركة المحلية بالمشروع، بل وأيضا لعمل شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الألكمل ووفقا للجداول الزمنية المحددة.وأضاف أن من أهم أهداف المشروع النووى توطين التكنولوجيات النووية في مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية، مؤكدًا أنه تم خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع مراعاة استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولًا إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة، الأمر الذى يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب المستهدفة، إذ إن الدول التي سبقتنا في إقامة مشروعات المحطات النووية أصبحت تلك المشروعات فيها بمثابة المحرك الأساسى لتحديث الصناعة بها والارتقاء بكوادرها البشرية عن طريق توجيه ونشر المساهمة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والصناعية الأخرى.وفى نهاية كلمته، أعرب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الثانى لموردى الصناعات النووية بجمهورية مصر العربية، متمنيًا التوفيق والنجاح للمنتدى والتقدم والازدهار لكلا البلدين الصديقين.من جانبه، قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن افتتاح منتدى موردي الصناعة النووية الثاني الذي يقام على أرض مصر يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري، وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة مع شركائنا وأصدقائنا من الجانب الروسي، ممثلا في شركة روس آتوم الحكومية وشركة أتومستوري إكسبورت، المقاول الرئيسي للمشروع.وأضاف الدكتور أمجد الوكيل أن هذا المشروع القومي العملاق يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر من القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، حيث إن التعاون المصري الروسي لم يكن أبدا وليد اللحظة، ولكنه كان دائما يسهم بغزارة في مختلف المجالات الاستراتيجية في السلم في مجالات التنمية والبنية التحتية.وأكد أن هذا المشروع القومي يأتي تتويجا لهذه العلاقات المتميزة وتكليلا للصداقة الطويلة وكنتاج لتراكم الخبرات وتحقيقا لأفضل الممارسات من الجانب الروسي، وأيضا تحقيقا لإحدى ركائز الأمن القومي المصري في مجال أمن الإمداد بالطاقة والذي يعتمد على التنوع في مصادرها المختلفة.ولفت إلى أن تاريخ البرنامج النووي المصري يعود لفترة الستينات، حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت بمساعدتنا في تنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثي الأول، والذي على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر في المجال النووي لمختلف التطبيقات النووية السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة، مشيرا إلى أن مشروع المحطة النووية متمثلا في 4 وحدات نووية بموقع الضبعة يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر المعاصر، وهو ما يستدعي تضافرا.وشدد رئيس هيئة المحطات النووية، على ضرورة تكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية منه، والتي على رأسها رفع نسب المشاركة الوطنية، حيث روعي من خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولا إلى نسبة 35% على الأقل للوحدة النووية الرابعة، الأمر الذي يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب المستهدفة، والتي تعتبر المحرك الرئيسي لتحديث الصناعة والارتقاء بكوادرها البشرية.وتابع: "ومع ضخامة المشروع والحاجة الماسة لتضافر الجهود المبذولة يأتي الهدف من هذا المنتدى الذي يجمع الشركات العالمية الضالعة في الصناعات النووية، وأيضا الشركات الوطنية التي لها من الخبرة ما يؤهلها للدخول في التكنولوجيات المتقدمة والصناعات الأكثر تطورا والمستخدمة في المحطات النووية".وقال اناتولى كوفتونوف، مدير بناء محطة الضبعة النووية بشركة روس آتوم، إن نوع المفاعلات النووية التى سيتم إنشاؤها من نوع الماء المضغوط الذي يقاوم الكوارث الطبيعية.وأضاف كوفتونوف، خلال منتدى موردى الصناعات النووية التى تنظمها شركة روس آتوم الروسية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، أنه سيتم الحصول على ترخيص بدء العمل بالمشروع بحلول عام 2020، لافتا إلى أنه تم بدء الإنشاءات فى أغسطس الماضي.وأوضح أنه بحلول عام 2026 ستصبح نسبة العمالة الروسية بالمحطة النووية 20% من إجمالى العاملين بهذا العام الذين يبلغ عددهم 1000 عامل، ومن المقرر أن تقل نسبة العمالة الروسية بالمحطة النووية المصرية بنهاية المشروع فى 2029.جدير بالذكر أن محطة الضبعة تعد أول محطة للطاقة النووية في مصر يتم إنشاؤها في مدينة الضبعة، محافظة مطروح، على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة، وتتكون من 4 وحدات للطاقة بسعة 1.2 جيجاواط لكل منها مفاعلات من نوع VVER (مفاعل الطاقة المائي المائي) من الجيل 3+ ، وهى ليست مجرد تقنية مبتكرة من أحدث جيل، ولكنها تقنية لديها بالفعل المراجع وتعمل بنجاح، وهناك ثلاث وحدات مزودة بمفاعلات من هذا الجيل تعمل بالفعل في روسيا في موقع المحطتين النوويتين نوفوفورونيج ولينينغراد.وقال كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام لمؤسسة روس آتوم، إن المفاعل البحثى كان أول خطوة لدخول مصر العالم النووي.وأضاف كوماروف، خلال المنتدى الصناعى لموردى الصناعات النووية، أنه منذ عدة شهور دخلت اتفاقية الشراكة بين مصر وروسيا حيز التنفيذ، ففى محافظة مطروح ستقوم شركة روس آتوم بإنشاء المفاعل النووى من الجيل الثالث، وهو الأكثر تطورا وأمانا.وتابع: "وهناك اتفاقية بإنشاء منشأة لتخزين الوقود النووى وستكون محطة الضبعة هى المحطة الأكثر أمانا فى العالم والشركة مهتمة جدا بتوطين الصناعة والعمل على تدريب الكوادر المصرية".وأوضح أن مصر اتخذت القرار السليم بدخولها مجال الاستثمار النووي، فالاقتصاد المحلي يتطور كثيرا نتيجة ذلك.