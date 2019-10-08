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حوادث

بحوزته سلاح نارى .. ضبط تاجر مخدرات بأسوان

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 01:20 م
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دراو بمديرية أمن أسوان، عقب تحريات مُسبقة وإذن صادر من النيابة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة كوم امبو، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جراما، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 250 جراما، و27 قرص مخدر.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
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