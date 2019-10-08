شاهد أبرز ما التقطته كاميرات المراقبة بأحد صالونات الحلاقة

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، لأحد صالونات الحلاقة أثناء هجوم أحد الحيوانات عليها.



يظهر في الفيديو التي التقطته كاميرات المراقبة في أحد محلات الحلاقة في ولاية نيو يورك بالولايات المتحدة الأمريكية اقتحام غزال للمحل وترويع المواطنين داخله.



لم يلحق ذلك الحيوان الضرر بأي شخص ولكن العاملين بالمكان والزبائن أصيبوا بصدمة كبيرة.





























