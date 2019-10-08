تعددت الأسباب والموت واحد.. انتحار شاب شنقا داخل مسكنه بالبحر الأحمر وربة منزل بالمنيا فى ظروف غامضة.. والأزمات النفسية فى المقدمة

انتحار عامل بإحدى قرى منية النصر لمروره بأزمة نفسية

انتحار ربة منزل في ظروف غامضة بالمنيا

انتحار طالب بالدقهلية لمروره بأزمة نفسية

انتحار شاب شنقا داخل مسكنه في البحر الأحمر

تعددت الأسباب والموت واحد.. شهدت محافظات مصر خلال الأيام الماضية العديد من الحوادث المأساوية، والتى حملت بين طياتها الكثير من حوادث الانتحار، فهناك من فعل ذلك بسبب أزمة نفسية، وآخر فى ظروف غامضة، ولا يعلم ما بداخل كل هؤلاء غير الله.وفي هذا الصدد، أقدم عامل على الانتحار شنقا بقرية منشأة عاصم التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالى قرية منشأة عاصم التابعة للمركز بقيام أحد الأشخاص بالانتحار شنقا.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص، تبين أن المنزل مكون من طابقين معروش بالعروق الخشبية، ووجود جثة محمد البدرى صادق محمد، ٣١ عاما، عامل، مقيم بذات القرية، مسجاة على سرير غرفة نومه، يرتدى ملابسه كاملة ووجود آثار احمرار حول الرقبة.وبسؤال شقيقه ربيع البدرى صادق محمد، ٢٢ عاما، عامل، مقيم بذات العنوان، قرر أن شقيقه يعانى من مرض نفسى انطوائي وتنتابه حالات نفسية، وفوجئ بقيامه بالانتحار شنقا داخل حجرة بالطابق الثانى بواسطة حبل معلق بأحد العروق الخشبية بالسقف، وقام بإنزاله بمساعدة الأهالى، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.وبمعاينة الحجرة، تبين وجود جزء من حبل معلق بأحد العروق الخشبية، وأخطرت النيابة بالواقعة، وقررت نقل الجثة إلى مستشفى منية النصر المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٨٠٢ لسنة ٢٠١٩ إدارى منية النصر.كما أقدمت ربة منزل على الانتحار في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، بانتحار «ش. م»،، 22 سنة ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز العدوة، قامت بإعداد مشنقة لنفسها والتخلص من حياتها لمرورها لظروف اجتماعية.تم إجراء معاينة النيابة العامة، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، وكشف تقرير مفتش صحة العدوة، عن وفاة ربة منزل نتيجة إصابتها بكسور بعنق الرقبة واختناق وهبوط حاد بالدورة الدموية.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.فيما انتحر طالب شنقا بأحد مراكز الدقهلية لمروره بأزمة نفسية.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز المطرية بانتحار شاب بمنطقة الغصنة التابعة لمركز المطرية داخل شقته.انتقل ضباط المركز إلى منزل الشاب، حيث عثر عليه مشنوقا بحبل داخل منزله، وتبين أن اسمه يوسف عبده، ١٦ عاما، حيث قام بشنق نفسه بحبل داخل منزله.بسؤال أسرته أفادوا بأنه يمر بأزمة نفسية منذ فترة وهدد بالانتحار أكثر من مرة.فى سياق متصل، لقي شاب حتفه شنقا في ظروف غامضة داخل غرفة منزله بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، وتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتحار شاب مشنوقا داخل منزل أسرته بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر.انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم العثور على جثة شاب "طالب في الصف الثاني الثانوي التجاري"، مشنوقا داخل غرفته بشقة بمدينة القصير، وبإجراء التحريات، تبين أن الطالب أقبل على الانتحار، وانتهز فرصة غياب والدته عن المنزل، وقام بشنق نفسه داخل غرفته، وتم العثور على الجثة وحول رقبته حبل.وتم تحرير محضر بالواقعة، وتكليف الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.