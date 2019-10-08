صانعو الأثاث الفاخر يعرضون منتجاتهم بأقل الأسعار بمعرض صنع في دمياط 2019

بدأت المرحلة الثانية لمعرض ( صنع في دمياط 2019) والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع محافظة دمياط حتى 4 نوفمبر المقبل.



ويشارك في المعرض العشرات من المشروعات الصناعية المتخصصة في الأثاث والديكور والانتيكات والتي تعرض منتجاتها المتميزة بأقل الأسعار لأنها من الصانع إلى المشتري بشكل مباشر.



وشهدت المرحلة الأولى إقبالا ملحوظا من الجماهير، حيث تتسم المعروضات بالتنوع والجودة والذوق الرفيع ومنها ( غرف نوم وسفرة وانتريهات وصالونات وغرف اطفال وتحف وانتيكات وكافة انواع الاثاث الكلاسيكي والمودرن التي تم تصنيعها بدمياط وهي أصل صناعة الأثاث في مصر منذ عقود طويلة.



وأكدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مهتم بالمساهمة في الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني والتسويقي لتلك المشروعات.



وشددت على أهمية تشجيع هذه الصناعة الوطنية سواء من الدولة أو المواطنين والعمل علي النهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية .



وأشارت إلى أهمية إقامة مثل تلك المعارض أيضا للمستهلك المصري الذي يبحث عن منتج وطني متميز بأسعار تنافسية وبجودة أفضل من مثيله المستور،لافتة إلى أن الخدمات التسويقية التي يقدمها الجهاز للمشروعات الصغيرة بشكل عام تعمل على استمرار تلك المشروعات وتطورها بما يساهم في التنمية الاقتصادية وعلى زيادة فرص التشغيل للشباب والحرفيين.



جدير بالذكر أن معرض "صنع في دمياط 2019" يقام بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نص.



ويستقبل الجمهور من الساعة 10 صباحا الى الساعة 10مساء (بوابات 1و4).



