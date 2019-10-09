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برلمان

اختفاء التوكتوك خلال 3 سنوات.. تعديلات بـ قانون المرور الجديد.. تفاصيل

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
التوكتوك
التوكتوك
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أعلن النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، عن تقدمه بمقترحات جديدة وتعديلات على قانون المرور الجديد المقرر مناقشته من قبل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بعد إحالته للجنة الدفاع والأمن القومي.

وطالب النائب يحيى الكدواني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة إدخال التعديلات على منظومة العمل الإلكترونية في قانون المرور الجديد، بحيث تبدأ مباشرة بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بدلصا من تطبيقها بعد سنوات من إقراره كما هو الحال بالقانون المقدم من الحكومة.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه سيتقدم أيضًا بتعديلات على قانون المرور فيما يخص وضع التوتوك، حيث اقترح النائب أن يتم مصادرتها حال عدم وجود أوراق مبيعات لها.

وترخيص التوكتوك لمدة 3 سنوات إذا كان موقفه سليم، ثم بعد ذلك يتم استبداله بأي من المركبات الأخرى، على أنه يتم إنشاء صندوق للتمويل، وبذلك ينتهي وجود التوتوك في غضون 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، قد أحال خلال الجلسة العامة، الاثنين، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.
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