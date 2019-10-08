أبطال السعودية المشاركون بالمنتخب العربى لعبور المانش يتدربون في الغردقة

تستقبل مدينة الغردقة يوم السبت المقبل، بعثة المملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور نعيم أحمد المهدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة معا لذوى الاحتياجات الخاصة بالمملكة، بصحبته السباحين السعوديين فيصل القصيبى وحسام المحينشى للانضمام لمعسكر الإعداد للمنتخب العربى لذوى الإعاقة الذهنية لعبور المانش في يوليو 2020 تحت إشراف السباح المصرى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأول من عبر المانش بذراع واحدة وبمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ.



وقال السباح خالد شلبى إن السباحين السعوديين سوف ينضمون إلى معسكر المنتخب العربى لذوى الاحتياجات الخاصة لعبور المانش فى أول تتابع عربى بمشاركة السباحين الألمان "فرانك، انجيلا، تينا" وبمشاركة السباح المصرى محمد الحسينى.



وأضاف شلبى فى تصريح صحفى اليوم أن بروفات تدريب السباحين فى تتابع عبور المانش سوف تبدأ من مدينة الغردقة خلال الفترة من 12 الى 18 من الشهر الجارى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.



وأوضح شلبى أن محاولة عبور المانش تهدف إلى إعادة أمجاد مصر وريادتها فى رياضة السباحة الطويلة لذوى الاحتياجات الخاصة وتضامنهم مع سباحي العالم فى منتخب تقوده مصر بخبرات أحد أبنائها وهو تأكيد على ريادة مصر فى السباحة الطويلة وتذكير بالسباحين العظماء أمثال عبد اللطيف أبو هيف ونبيل الشاذلى ومحمد على محمود وخالد حسان وخالد شلبى.